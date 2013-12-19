Написание кратких обзоров

Здравствуйте.

Суть работы: есть исходный материал - текст (открывок (глава) из книги, статья и т.д.). Вам нужно его проанализировать - кратко написать о чем там говориться, какая основная идея и ваше мнение.

Объем этого краткого анализа - 800 знаков примерно.

Требования: просто адекватно кратко обобщить информацию, выразить свое мнение. Чтобы текст был легкочитаем, был связным, без ошибок грубых. Короче говоря, требования как к школьному изложению.

Это простая работа, от вас надо просто желание хорошо сделать.

Рассмотрю всех кандидатов. Новичков, студентов, всех. Если вы считаете, что справитесь - отвечайте на проект.

Внимание! Исходных документов много, сделать нужно очень срочно. Нужно несколько исполнителей (5-7). Пишите!