Написание кратких обзоров

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт23 заявки255 просмотров

Здравствуйте.

Суть работы: есть исходный материал - текст (открывок (глава) из книги, статья и т.д.). Вам нужно его проанализировать - кратко написать о чем там говориться, какая основная идея и ваше мнение.

Объем этого краткого анализа - 800 знаков примерно.

Требования: просто адекватно кратко обобщить информацию, выразить свое мнение. Чтобы текст был легкочитаем, был связным, без ошибок грубых. Короче говоря, требования как к школьному изложению.

Это простая работа, от вас надо просто желание хорошо сделать.

Рассмотрю всех кандидатов. Новичков, студентов, всех. Если вы считаете, что справитесь - отвечайте на проект.

Внимание! Исходных документов много, сделать нужно очень срочно. Нужно несколько исполнителей (5-7). Пишите!

11 лет назад
LoginMY
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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