На постоянной основе требуется специалист копирайтинга для написания статей различных тематик. Оплата из расчета 1 доллар за 1000 знаков. Объем ежедневной работы порядка 10-20 тысяч символов, в зависимости от количества заказов. К работе приступить можно ...
Наполнить несколько категорий сайта
Нужно наполнить 5 категорий сайта, каждая по 2000 символов, с ключевыми словами, тема-шины бу
Заявки фрилансеров
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