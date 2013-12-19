Рерайт 20+ новостей по экономике и финансам

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок188 просмотров

Здравствуйте. Нужен рерайт 80 новостей (ближайшие пару дней), но пока прошу сделать только 20 (самых срочных). Новости нужны для новостного ресурса по экономике, финансам, политике.

Что входит в работу:

1. Поиск на предоставленных сайтах подходящей новости под нужное ключевое слово

2. Рерайтинг + публикация рекламной заметки в конце или середине новости

Цена 35 рублей за 1000 ЗБП.

11 лет назад
jimmy_2
42 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Тексты для коммерческих сайтов

    Для сео-студии нужен копирайтер. Плачу 70 рублей за 1000 знаков. Тексты пишем по тз. Тематика текстов разная, тексты для коммерческих сайтов. Обязательное требование: Скайп с микрофоном! ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 10 статей на тему ботинок Тимберленд

    Добрый день! Нужно 10 статей ~2200 символов б.п., в приоритете - скорость, цена и грамотность. :) Желателен рерайт с авторскими вставками. Ну и качество тоже нужно хорошее. Все статьи пишутся для размещения ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется копирайтер/рерайтер

    На постоянной основе требуется специалист копирайтинга для написания статей различных тематик. Оплата из расчета 1 доллар за 1000 знаков. Объем ежедневной работы порядка 10-20 тысяч символов, в зависимости от количества заказов. К работе приступить можно ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Описание товаров для сайта

    Сделать рерайт описаний товара для сайта и и статьи на главную страницу. Тематика кровля. Оставляйте заявки с ценами за 1000 символов без пробелов.

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание кратких обзоров

    Здравствуйте. Суть работы: есть исходный материал - текст (открывок (глава) из книги, статья и т.д.). Вам нужно его проанализировать - кратко написать о чем там говориться, какая основная идея и ваше ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дети-15

    $250

    Продолжение цикла про детей. 5-10 тыс. текст по 1$/1000 по факту написанного. Срок - воскресенье.

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт текстов по медицине 24 000 сим.

    $50

    Выполнение качественного рерайта текстов на медицинскую тему 24 тыс. символов. Темы: Хирургия, общая медицина, женская клиника, урология, онкология, дерматология, ЛОР клиника, Стоматология и др. Требования: 1. Уникальность 100% 2. Оплата только по ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходимо собрать информацию

    Нужно собрать информацию в Интернете о мероприятиях, которые пройдут в Киеве в 2014 г. Это могут быть показы, церемонии награждения, презентации, конкурсы - то есть мероприятия, которые собирают более-менее изысканную публику. Например: Международный ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад