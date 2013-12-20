Здравствуйте. Нужен копирайт с постановкой анкоров в тексте. Цена в районе 50-80 рублей за 1к Вот ТЗ. Там всё написано основное https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqOg8JuhyyAmdDlWcVREbU1PeXdpZzFibENNV2M2Tmc&usp=drive_web&richtext=true#gid=0
Требуется рерайтер для сайта 18+
Требуется человек, для ежемесячного рерайта примерно 100 статей эротической направленности.
Исходники статей предоставлю.
Цена за 1000 символов без пробелов - 40 руб.
Заявки фрилансеров
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