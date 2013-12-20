Требуется рерайтер для сайта 18+

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт38 заявок471 просмотр

Требуется человек, для ежемесячного рерайта примерно 100 статей эротической направленности.

Исходники статей предоставлю.

Цена за 1000 символов без пробелов - 40 руб.

11 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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