Заказ 17 ДЕТИ

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок279 просмотров

Еще партия текстов про уход за детьми. 5-10 тыс. Оплата 1$/1000. Срок - вторник

11 лет назад
Betelgaze
64 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранные исполнители

Nata_Pyzhyk
39 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$10
5 дней
Наталья - идеальный исполнитель! Ни одного лишнего вопроса и при этом нет ошибок. А главное, все по ТЗ и в срок. Мои рекомендации!
C нетерпением жду каждого проекта Марианны. Такого заказчика трудно найти!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
sasha_ts
33 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
26 отзывов(-1)
11 лет назад
$30
4 дня
Все на высоком уровне. Рекомендую как отличного исполнителя. Даю задание - в срок получаю именно то, что нужно.
Очень нравится работать с Марианной. Задания понятные, несложные, темы интересные. Оплата всегда вовремя.
Sergio789
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$20
4 дня
Сергей - отличный исполнитель, рекомендую. Все четко, точно в срок, качество хорошее. Спасибо!
С Марианной приятно иметь дело! Всегда своевременная оплата и очень частый онлайн!

Заявки фрилансеров

Nata_Pyzhyk
39 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
sasha_ts
33 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
26 отзывов(-1)
11 лет назад
Sergio789
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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