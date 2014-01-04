Для сео-студии нужен копирайтер. Плачу 70 рублей за 1000 знаков. Тексты пишем по тз. Тематика текстов разная, тексты для коммерческих сайтов. Обязательное требование: Скайп с микрофоном! ...
Заказ 17 ДЕТИ
Еще партия текстов про уход за детьми. 5-10 тыс. Оплата 1$/1000. Срок - вторник
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