Нужно перегнать mp3 в .doc

Собственно задача в названии темы.

Я скидываю аудиозапись и её нужно перегнать в печатный ГРАМОТНЫЙ текст.

Тематика: Разная. (на данный момент, миникнига - создание сайтов). Скину скриншоты ( в нужных местах аудио - есть фразы "скриншот №...".

Пишите в комментах свою СТОИМОСТЬ ЗА ПЕРЕГОН В ТЕКСТ, 1-го ЧАСА аудио.

Спасибо за понимание.

P.S. Текст не сугубо технический, если опыт написания есть - то вы с легкостью справитесь.

(Если есть опыт переработки Авторского текста в Friendly-читательский текст - также указывайте)