Для сео-студии нужен копирайтер. Плачу 70 рублей за 1000 знаков. Тексты пишем по тз. Тематика текстов разная, тексты для коммерческих сайтов. Обязательное требование: Скайп с микрофоном! ...
Нужно перегнать mp3 в .doc
Собственно задача в названии темы.
Я скидываю аудиозапись и её нужно перегнать в печатный ГРАМОТНЫЙ текст.
Тематика: Разная. (на данный момент, миникнига - создание сайтов). Скину скриншоты ( в нужных местах аудио - есть фразы "скриншот №...".
Пишите в комментах свою СТОИМОСТЬ ЗА ПЕРЕГОН В ТЕКСТ, 1-го ЧАСА аудио.
Спасибо за понимание.
P.S. Текст не сугубо технический, если опыт написания есть - то вы с легкостью справитесь.
(Если есть опыт переработки Авторского текста в Friendly-читательский текст - также указывайте)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
требуется написать статьи для сайта по продаже билетов, работа состоит из 3 частей, написания с нуля , переработка инструкций и правил и создание статьи по структурному описанию. тексты нужны оригинальные ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $500
Еще партия текстов про уход за детьми. 5-10 тыс. Оплата 1$/1000. Срок - вторникКопирайтинг3 исполнителяЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Нужен исполнитель для написания статей по теме Bitcoin и криптовалют. Желательно знание английского языка, т.к. в некоторых случаях информации нет на русском. Нужен исполнитель, который сам интересуется темой и который готов находить полезную информацию. ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно на основе информации в файле doc из различных источников, написать красивый и уникальный контент для сайта. Под "Красивым" я подразумеваю, подзаголовки, списки, легкость чтения и в тоже время достаточная информативность. ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужен рерайт 80 новостей (ближайшие пару дней), но пока прошу сделать только 20 (самых срочных). Новости нужны для новостного ресурса по экономике, финансам, политике. Что входит в работу: 1. Поиск на предоставленных сайтах ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Нужно 10 статей ~2200 символов б.п., в приоритете - скорость, цена и грамотность. :) Желателен рерайт с авторскими вставками. Ну и качество тоже нужно хорошее. Все статьи пишутся для размещения ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно наполнить 5 категорий сайта, каждая по 2000 символов, с ключевыми словами, тема-шины буКопирайтинг18 заявокЗакрыт11 лет назад
На постоянной основе требуется специалист копирайтинга для написания статей различных тематик. Оплата из расчета 1 доллар за 1000 знаков. Объем ежедневной работы порядка 10-20 тысяч символов, в зависимости от количества заказов. К работе приступить можно ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад