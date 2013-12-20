Ищем постеров на сайты разной тематики

Ищем ответственных постеров, разбирающихся в тематике. В заявке, укажите, пожалуйста, какой из сайтов интересует.

1. крупный торрент-трекер с программами для Apple-устройств.

Публиковать торрент-файлы.

Оплата: 11р./пост.

Объемы: 3 поста в день.

2. Развлекательный портал.

Публиковать подборки фишек, анекдотов, интересностей, фото и видео. Источники материала подобраны!

Оплата: 40р./пост.

Объемы: 2 фишки в день.

CMS: DLE

Требования: увлеченность тематикой, чувство юмора, современность.

3. Сайт по GPS и ГЛОНАСС навигаторам.

Публиковать новости, обзоры устройств.

Оплата: 25р./1к.з.б.п.

Объемы: 3-4 новости и 1 обзор в неделю.

CMS: Joomla

4. Сайт с новостями шоу-бизнеса, теоевидения, ТВ-технологий

Публиковать новости

Оплата: 25р./1.к.з.б.п.

Объемы: 1 новость в день.

CMS: Wordpress

5. Сайт с бизнес-идями.

Публиковать: статьи о малом бизнесе, бизнес-идеи

Оплата: 30р./1к.з.б.п.

Объемы: 2 статьи в неделю.

CMS: Wordpress

Требования: знание тематики, примеры работ по теме.

Материалы нужно самим размещать на CMS в соответствии с нашими требованиями к оформлению. Если захотите только писать, то это тоже возможно, но оплата на 5р. ниже.

О нас: мы стабильная веб-студия, в работе множество сайтов. Поэтому всегда обеспечим Вас работой. Рассчитываем на длительное сотрудничество. Со временем повышаем оплату Вашего труда.

От Вас потребуется грамотность и регулярный выход на связь.

Оплату производим в WebMoney. Еженедельно. Первую неделю - в удобном для Вас режиме.