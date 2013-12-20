Вчера нужно было написать комм.предложение (наружная реклама) Ссылку на сайт и конкурентов скину выбранному исполнителю. Уникальность! Срок - вчера! Адекватная стоимость услуг.
Ищем постеров на сайты разной тематики
Ищем ответственных постеров, разбирающихся в тематике. В заявке, укажите, пожалуйста, какой из сайтов интересует.
1. крупный торрент-трекер с программами для Apple-устройств.
Публиковать торрент-файлы.
Оплата: 11р./пост.
Объемы: 3 поста в день.
2. Развлекательный портал.
Публиковать подборки фишек, анекдотов, интересностей, фото и видео. Источники материала подобраны!
Оплата: 40р./пост.
Объемы: 2 фишки в день.
CMS: DLE
Требования: увлеченность тематикой, чувство юмора, современность.
3. Сайт по GPS и ГЛОНАСС навигаторам.
Публиковать новости, обзоры устройств.
Оплата: 25р./1к.з.б.п.
Объемы: 3-4 новости и 1 обзор в неделю.
CMS: Joomla
4. Сайт с новостями шоу-бизнеса, теоевидения, ТВ-технологий
Публиковать новости
Оплата: 25р./1.к.з.б.п.
Объемы: 1 новость в день.
CMS: Wordpress
5. Сайт с бизнес-идями.
Публиковать: статьи о малом бизнесе, бизнес-идеи
Оплата: 30р./1к.з.б.п.
Объемы: 2 статьи в неделю.
CMS: Wordpress
Требования: знание тематики, примеры работ по теме.
Материалы нужно самим размещать на CMS в соответствии с нашими требованиями к оформлению. Если захотите только писать, то это тоже возможно, но оплата на 5р. ниже.
О нас: мы стабильная веб-студия, в работе множество сайтов. Поэтому всегда обеспечим Вас работой. Рассчитываем на длительное сотрудничество. Со временем повышаем оплату Вашего труда.
От Вас потребуется грамотность и регулярный выход на связь.
Оплату производим в WebMoney. Еженедельно. Первую неделю - в удобном для Вас режиме.
Заявки фрилансеров
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