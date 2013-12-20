Новости и статьи для сайта

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Закрыт14 заявок302 просмотра

Необходимо пополнять периодически сайт новостями и интересными материалами. Тематика сайта — Бытовая техника и электроника. Желательно чтобы у Вас был опыт в данной тематике.

Новости - периодичность обновления несколько раз в день.

Интересные материалы - периодичность обновления 1 раз в день. Это могут быть статьи, видео, фото и т.д.

Присылайте ваши расценки.

11 лет назад
bigbadwolf
Олег 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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