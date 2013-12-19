Написать текст благодарственного письма

Наша компания занимается малоэтажным строительством. Хотим от имени нашей компании поздравить наших клиентов, и подарить им на новый год рамку А4 с благодарственным письмом «Лучший клиент». Клиентов около 10 человек, есть клиенты семейная пара т.е. 2 чел.

Необходимо текстовое наполнение содержания письма. сколько будет это стоить?.

Дизайн готовится и будет (не новогодний) по германски строгий, осовремененный, чтобы чувствовалось надежность, хотелось бы тескт краткий и содержательный. Дизайн будет одинаковый на все письма.

наша компания здесь grossbuilding.ru