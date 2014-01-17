Нужен профессионал, который полноценно вникнет в суть ключевых преимуществ услуг компании и профессионально составит и красиво оформит коммерческое предложение. В заявке указывайте стоимость работы и примеры лучших работ.
Написание текстов, по типу страниц в Википедии
Задача: написание текстов - "определений", по типу страниц в википедии. Пример: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82
Тексты по техническим средствам безопасности.
Требования:
1. Уникальный текст
2. Желательно наличие в нем иллюстраций с тематическими подписями (т.е. текст подписи должен быть близок, но не повторять основную фразу)
3. Объем : чем больше тем лучше. Но стараться меньше 5-6 тыс. симоволов не делать
4. Повторяемость термина (основой ключевой фразы) в тексте не менее 10-15 раз. Причем в разных вариациях, разной последовательности, падежах, положении в предложении.
Примеры терминов: Система безопасности; система контроля и управления доступом (система контроля доступа); система видеонаблюдения; охранная система, пожарная сигнализация (система пожарной сигнализации, противопожарная система), комплексная система безопасности, система оповещения и управления эвакуацией, система пожаротушения; система защиты информации; периметральная система (система защиты периметра).
Принимаются заявки только от тех, кто раньше писал технические тексты похожего типа. Высылайте, пожалуйста, сразу ваши примеры. Не менее 5 000 знаков.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
На основе готового шаблона в эксэль создать 10 таблиц с торговыми условиями брокеров + краткое описание каждого брокера ( 4-5 предложений). Главное условие: внимательно заполнить таблицу, ответственно подойти к выполнению задания ( вводить корректные данные).Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Требуется статьи на тему Бизнеса, ИП, ООО и т.д. Копирайт по ключевым словам. Статей требуется много, так что возможно сотрудничество с несколькими авторами. Оплата ...Завершен11 лет назад
Ищем ответственных постеров, разбирающихся в тематике. В заявке, укажите, пожалуйста, какой из сайтов интересует. 1. крупный торрент-трекер с программами для Apple-устройств. Публиковать торрент-файлы. Оплата: 11р./пост. ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
Вчера нужно было написать комм.предложение (наружная реклама) Ссылку на сайт и конкурентов скину выбранному исполнителю. Уникальность! Срок - вчера! Адекватная стоимость услуг.Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется человек, для ежемесячного рерайта примерно 100 статей эротической направленности. Исходники статей предоставлю. Цена за 1000 символов без пробелов - 40 руб.Копирайтинг38 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужен копирайт с постановкой анкоров в тексте. Цена в районе 50-80 рублей за 1к Вот ТЗ. Там всё написано основное https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqOg8JuhyyAmdDlWcVREbU1PeXdpZzFibENNV2M2Tmc&usp=drive_web&richtext=true#gid=0Завершен11 лет назад
Требуется написать биографическую статью на две страницы в хорошем стиле по качеству не уступающему публикации в журнале. Факты будут предоставлены.Завершен11 лет назад
- $100
Написать 52 текста по 500 (примерно +-) знаков, с описаниями разделов категорий справочника фирм (авто тематика). Подробное ТЗ в прикрепленном документе.Завершен11 лет назад
- $50
Собственно задача в названии темы. Я скидываю аудиозапись и её нужно перегнать в печатный ГРАМОТНЫЙ текст. Тематика: Разная. (на данный момент, миникнига - создание сайтов). Скину скриншоты ( в ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт11 лет назад