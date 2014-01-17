Написание текстов, по типу страниц в Википедии

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки187 просмотров

Задача: написание текстов - "определений", по типу страниц в википедии. Пример: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82

Тексты по техническим средствам безопасности.

Требования:

1. Уникальный текст

2. Желательно наличие в нем иллюстраций с тематическими подписями (т.е. текст подписи должен быть близок, но не повторять основную фразу)

3. Объем : чем больше тем лучше. Но стараться меньше 5-6 тыс. симоволов не делать

4. Повторяемость термина (основой ключевой фразы) в тексте не менее 10-15 раз. Причем в разных вариациях, разной последовательности, падежах, положении в предложении.

Примеры терминов: Система безопасности; система контроля и управления доступом (система контроля доступа); система видеонаблюдения; охранная система, пожарная сигнализация (система пожарной сигнализации, противопожарная система), комплексная система безопасности, система оповещения и управления эвакуацией, система пожаротушения; система защиты информации; периметральная система (система защиты периметра).

Принимаются заявки только от тех, кто раньше писал технические тексты похожего типа. Высылайте, пожалуйста, сразу ваши примеры. Не менее 5 000 знаков.

11 лет назад
Olesya_Sanna
Олеся 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

sistersept
Ирина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад
$15
3 дня
Сотрудничаем с Ириной по рерайту технических текстов по системам безопасности. Тема непростая, особенно для девушек. Но Ирина справляется отлично, подтверждая свой профессионализм и умение быстро разобраться в теме. Радует оперативность. Думаю, продолжим работать на постоянной основе.
Очень приятно работать с Олесей: четкое задание, быстрая проверка, интересная тема. Спасибо, буду рада продолжить сотрудничество!

Заявки фрилансеров

sistersept
Ирина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад

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