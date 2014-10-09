Новостной рерайтер

Наша компания занимается малоэтажным строительством. Хотим от имени нашей компании поздравить наших клиентов, и подарить им на новый год рамку А4 с благодарственным письмом «Лучший клиент». Клиентов около 10 человек, есть клиенты семейная пара т.е. ...