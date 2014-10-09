Наша компания занимается малоэтажным строительством. Хотим от имени нашей компании поздравить наших клиентов, и подарить им на новый год рамку А4 с благодарственным письмом «Лучший клиент». Клиентов около 10 человек, есть клиенты семейная пара т.е. ...
Новостной рерайтер
Новостному сайту на длительный срок (!!!) требуются рерайтеры для публикации новостей.
Новость объемом 500–700 символов. Стоимость за 1000 з.б.п выходит 30 рублей.
Рерайт от 70% по text.ru
По статистикоисторическим данным скорость рерайта одной публикации примерно 8–10 минут вместе с поиском новости и подбором картинки.
Если Вас это устраивает, то нужно отвечать еще нескольким параметрам:
1. Грамотность.
2. Ответственность.
3. Писать новости ночью/или раннего утра (по Московскому времени) — крайне желательно
4. Писать новости в выходные и праздничные дни — крайне желательно
Вывод:
на WM, Qiwi, карты — каждый понедельник,
"Золотая корона" - раз/два в месяц
Заявки фрилансеров
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