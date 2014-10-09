Новостной рерайтер

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт64 заявки1328 просмотров

Новостному сайту на длительный срок (!!!) требуются рерайтеры для публикации новостей.

Новость объемом 500–700 символов. Стоимость за 1000 з.б.п выходит 30 рублей.

Рерайт от 70% по text.ru

По статистикоисторическим данным скорость рерайта одной публикации примерно 8–10 минут вместе с поиском новости и подбором картинки.

Если Вас это устраивает, то нужно отвечать еще нескольким параметрам:

1. Грамотность.

2. Ответственность.

3. Писать новости ночью/или раннего утра (по Московскому времени) — крайне желательно

4. Писать новости в выходные и праздничные дни — крайне желательно

Вывод:

на WM, Qiwi, карты — каждый понедельник,

"Золотая корона" - раз/два в месяц

11 лет назад
Spadik
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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