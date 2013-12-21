Написание текстов на сайты для взрослых

Нужны несколько исполнителей, которые знакомы с интернет-тематикой. Понимают разницу между корпсайтами, блогами, магазинам. Знают, что такое домены, хостинги, CMS, какие они бывают и так далее. В работу отдаются пулы по 10 статей. ...