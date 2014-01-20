Тексты на тему создания сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок160 просмотров

Нужны несколько исполнителей, которые знакомы с интернет-тематикой. Понимают разницу между корпсайтами, блогами, магазинам. Знают, что такое домены, хостинги, CMS, какие они бывают и так далее.

В работу отдаются пулы по 10 статей. Каждая статья примерно на 1,5к знаков. Указывайте стоимость за пул из 10 статей.

Предпочтение отдается исполнителям указавшим ссылку на портфолио содержащее тексты по тематике.

Хорошего дня.

11 лет назад
bigroll
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

bezlepkina
46 лет
18 лет в сервисе
Была
4 дня назад
11 лет назад
$120
2 дня
Все задачи выполнены чётко в срок и чётко по ТЗ, как и подобает профессионалу. Тематика: интернет, создание сайтов. Рекомендую.
Спасибо за приятное сотрудничество!
sistersept
Ирина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад
$15
3 дня
Ирина, категорически хорошо справилась с поставленной задачей. Тематика: создание сайтов, интернет, хостинг. Все очень оперативно и качественно. Многие исполнители с гораздо большим рейтингом справились с задачей хуже или не справились вовсе. Рекомендую.
Очень понравилось работать с Николаем. Четко поставленные задачи, интересные темы, быстрая проверка и оплата. Спасибо Вам, Николай, если нужна будет еще моя помощь, обязательно обращайтесь. Всегда рада сотрудничеству с порядочным заказчиком!

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
18 лет в сервисе
Была
4 дня назад
11 лет назад
#1
Копирайтинг
sistersept
Ирина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад

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