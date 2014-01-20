Новостному сайту на длительный срок (!!!) требуются рерайтеры для публикации новостей. Новость объемом 500–700 символов. Стоимость за 1000 з.б.п выходит 30 рублей. Рерайт от 70% по text.ru По ...
Тексты на тему создания сайтов
Нужны несколько исполнителей, которые знакомы с интернет-тематикой. Понимают разницу между корпсайтами, блогами, магазинам. Знают, что такое домены, хостинги, CMS, какие они бывают и так далее.
В работу отдаются пулы по 10 статей. Каждая статья примерно на 1,5к знаков. Указывайте стоимость за пул из 10 статей.
Предпочтение отдается исполнителям указавшим ссылку на портфолио содержащее тексты по тематике.
Хорошего дня.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
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