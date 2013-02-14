Требуется грамотный и ответственный рерайтер

Требуется рерайтер для неофициального сайта Триколор-ТВ. Какие нужны статьи, можете посмотреть на официальном сайте (подключение, оборудование, как пользоваться и т.д.). Если необходимо, на первоначальном этапе могу предоставить исходники.

Требования:

- ответственность — сдача текстов в срок;

- грамотность — не допускать орфографических и пунктационных ошибок в тексте;

- читабельность текстов;

- строгое следование ТЗ (техническому заданию).

Нужны уникальные тексты, а не просто перестановка слов или подбор синонимов.

Оплата - 30 руб. за 1000 знаков.