Текст для интернет-магазина

КопирайтингЗавершен9 заявок263 просмотра
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Написать текст для интернет-магазина с товарами для детей. Только копирайт.

Файл с ключевиками и количеством вхождений в аттаче.

Прочерк обозначает, что ключевик должен быть в том же тексте, что и предыдущий.

Плачу 90 WMR за 1к текста.

Заявки только в комментарии к проекту.

11 лет назад
juqovskiy
Николай 
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Vira
Инна 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
11 лет назад
$30
3 дня
Работа выполнена быстро и качественно. Тексты были написаны на самом высшем уровне. Рекомендую!
Отличный заказчик. Четкие разъяснения по ТЗ, оплата моментальная Спасибо
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