Статьи по налоговым вычетам: 5-10 копирайтеров

Добрый день.

В очередной раз требуются статьи по налоговым вычетам. Приоритетны цена и время исполнения. Дорогой копирайтинг не нужен.

Требования:

1) Объем одной статьи ~2000 (возможно чуть больше)

2) Грамотный легкий слог

3) Статьи должны рекламировать определенный сайт, но при этом не выглядеть рекламными

4) Фактические ошибки - НЕДОПУСТИМЫ. Это важно.

5) Высокая уникальность. Статьи будут использоваться в бирже размещения статей: те, которые не пройдут модерацию - вернутся на доработку.

Нужно около 5-10 копирайтеров - по 5-10 статей на каждого. Всего 50 тем.

Примерные темы (одна статья - одна уникальная тема):

1. Имущественный вычет: особенности при долевой собственности

2. Пошаговая инструкция по имущественному вычету

3. Способы получения имущественного вычета

4. Имущественный вычет: когда и куда подавать документы

5. Имущественный вычет через инспекцию и у работодателя: что выбрать?

6. Налоговый вычет для неработающих пенсионеров

7. Вычет по «ипотечным» процентам

8. Определяем расходы для имущественного вычета

9. Чего ждать от имущественного вычета в 2013 году

и т.д.