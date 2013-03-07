Статьи по налоговым вычетам: 5-10 копирайтеров

Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей для раздела женского сайта. Темы: карьера, секс, любовь, семья и свадьба, познай себя. Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете). Пол ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
В очередной раз требуются статьи по налоговым вычетам. Приоритетны цена и время исполнения. Дорогой копирайтинг не нужен.
Требования:
1) Объем одной статьи ~2000 (возможно чуть больше)
2) Грамотный легкий слог
3) Статьи должны рекламировать определенный сайт, но при этом не выглядеть рекламными
4) Фактические ошибки - НЕДОПУСТИМЫ. Это важно.
5) Высокая уникальность. Статьи будут использоваться в бирже размещения статей: те, которые не пройдут модерацию - вернутся на доработку.
Нужно около 5-10 копирайтеров - по 5-10 статей на каждого. Всего 50 тем.
Примерные темы (одна статья - одна уникальная тема):
1. Имущественный вычет: особенности при долевой собственности
2. Пошаговая инструкция по имущественному вычету
3. Способы получения имущественного вычета
4. Имущественный вычет: когда и куда подавать документы
5. Имущественный вычет через инспекцию и у работодателя: что выбрать?
6. Налоговый вычет для неработающих пенсионеров
7. Вычет по «ипотечным» процентам
8. Определяем расходы для имущественного вычета
9. Чего ждать от имущественного вычета в 2013 году
и т.д.
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