Статьи по налоговым вычетам: 5-10 копирайтеров

КопирайтингЗавершен9 заявок157 просмотров
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Добрый день.

В очередной раз требуются статьи по налоговым вычетам. Приоритетны цена и время исполнения. Дорогой копирайтинг не нужен.

Требования:

1) Объем одной статьи ~2000 (возможно чуть больше)

2) Грамотный легкий слог

3) Статьи должны рекламировать определенный сайт, но при этом не выглядеть рекламными

4) Фактические ошибки - НЕДОПУСТИМЫ. Это важно.

5) Высокая уникальность. Статьи будут использоваться в бирже размещения статей: те, которые не пройдут модерацию - вернутся на доработку.

Нужно около 5-10 копирайтеров - по 5-10 статей на каждого. Всего 50 тем.

Примерные темы (одна статья - одна уникальная тема):

1.      Имущественный вычет: особенности при долевой собственности

2.      Пошаговая инструкция по имущественному вычету

3.      Способы получения имущественного вычета

4.      Имущественный вычет: когда и куда подавать документы

5.      Имущественный вычет через инспекцию и у работодателя: что выбрать?

6.      Налоговый вычет для неработающих пенсионеров

7.      Вычет по «ипотечным» процентам

8.      Определяем расходы для имущественного вычета

9.      Чего ждать от имущественного вычета в 2013 году

и т.д.

11 лет назад
ivcab
64 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Fremdtext
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
$300
14 дней
Заказывал у Натальи тексты по довольно сложной теме - налоговые вычеты. Изначально планировалось раздать задания нескольким копирайтерам, однако, посмотрев отзывы, решил отдать сразу все темы Наталье - и не прогадал! Тексты написаны на ОЧЕНЬ хорошем уровне, однозначно стоят своих денег, сроки соблюдены, сразу давались реальные обещания. Видно, что люди действительно попытались разобраться в теме, прежде чем начинать писать. Итог: сотрудничеством доволен на 100%, рекомендую!
Отличный заказчик, отличный заказ
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