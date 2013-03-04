Всем привет.

Что мне нужно: описания игровых автоматов. В среднем, 1,5–2 тыс. зн. без пробелов. Желательно, конечно, чтобы вы имели представление об игровых автоматов. Но я, если что, объясню непонятные вещи.

Когда нужно: как можно быстрее.

Что плачу: $2 за 1 тыс. зн. без пробелов за текст с нуля. И $1 за за 1 тыс. зн. без пробелов за рерайт.

Как плачу: только Webmoney, только WMZ.

Обязательные требования: Опыт работы. Необязательно с игровыми автоматами, но примеры работ должны быть. И нужен грамотный человек. Чтобы я не исправлял за ним грамматические ошибки.

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