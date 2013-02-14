Тексты медицинской тематики

Текст должен быть интересным, уникальным, легко читаемым, понятным. Разделы сайта для текстов: Главный раздел по стропам http://www.interspecsklad.com.ua/stropy/ Стропы канатные http://www.interspecsklad.com.ua/stropy/stropy-kanatnye-trosovye/ Стропы цепные http://www.interspecsklad.com.ua/stropy/cepnue/ Стропы текстильные http://www.interspecsklad.com.ua/stropy/tekstilnue/ Стропы круглопрядные http://www.interspecsklad.com.ua/stropy/kruglopryadnue/ Желательно показать примеры Ваших работ
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Здравствуйте.
Для написания текстов по тематике "Заболевания детей" нужен врач-педиатр.
Необходимо будет писать тексты следующих типов:
- Описание детских болезней
- Описание симптомов
- Особенности лечения детей какими-либо препаратами
По заданиям будут ставиться ТЗ, в которых будет содержаться структуры будущих статей.
Оплата 40 рублей — 1000 символов.
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