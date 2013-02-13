Требуется рерайтер новостей. Минимальная нагрузка - по 5 новостей в день + по 2 в выходные дни. Необходимо: доступность в рабочее время с 11 до 18-20 часов. Обязательна грамотность и понимание, что такое новости и почему ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Нужно написать пресс-релиз по случаю прихода в Россию нового бренда. Бренд японский. Товар повседневного использования, ничего сложного в товаре нет.
Пожелания к исполнителю(по убыванию приоритетности):
*иметь подтвержденный опыт написания пресс-релизов, которые были размещены
*опыт работы pr-менеджером, поскольку есть варианты дальнейшего сотрудничества по размещению пресс-релизов
*опыт рерайтинга для размножения пресс-релиза
Указывайте, пожалуйста, ваши цены.
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