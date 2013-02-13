Написать пресс-релиз

КопирайтингЗакрыт8 заявок187 просмотров
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Добрый день,

Нужно написать пресс-релиз по случаю прихода в Россию нового бренда. Бренд японский. Товар повседневного использования, ничего сложного в товаре нет.

Пожелания к исполнителю(по убыванию приоритетности):

*иметь подтвержденный опыт написания пресс-релизов, которые были размещены

*опыт работы pr-менеджером, поскольку есть варианты дальнейшего сотрудничества по размещению пресс-релизов

*опыт рерайтинга для размножения пресс-релиза

Указывайте, пожалуйста, ваши цены.

11 лет назад
Dmitri
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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