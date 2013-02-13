Журналисты и верстальщики (Разработка журнала)

КопирайтингЗакрыт26 заявок471 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для разработки журнала требуются несколько человек, которые смогут в команде фрилансеров работать над проектом.

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Задача для журналистов:

Раз в месяц зарубежом будет выходить русско-язычный журнал на тематику шоубизнеса, мира музыки, театров, культуры и других подобных тем. Акцент на отечественных артистов. Журналисту или команде журналистов нужно будет подготавливать материал для номера, включая фотографии. Речь идет как о копирайте, так и о рерайте. Однако предпочтение будет отдаваться первому.

Журнал расчитан на 30 страниц, половина из которых - реклама. Соответственно вот вам размах работы. Каждый номер должен включать в себя 2 главные статьи. Остальное это мелкие рубрики. Название рубрик и наполнение будем обговаривать. Как Вы видите все свежо и может быть подстроено под Ваши идеи и предложения.

Работа постоянная. Каждые два месяца менять журналистов не хочется.

Просьба писать Ваши идеи, представления о том как Вы видите себя в этом проекте, какие рубрики могли бы и хотели бы взять на себя, с каким масштабом, ну и, конечно же, Ваши представления об оплате.

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Задача для верстальщика(ов):

Раз в месяц журналист или журналисты будут скидывать материал для печати. Так же будут рекламные материалы и наверно какая-то дополнительная графика. Всего будет 30 страниц. Это все нужно будет подготовить для печати. Просьба отписываться только тех, кто имеет реальный опыт в этом. Ну и, конечно же, ждем Ваши представления об оплате и сроках.

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Наверняка будет куча вопросов. Спрашивайте :)

11 лет назад
krutya
Роман 
38 летГермания
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
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