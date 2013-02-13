Авторы сценариев для радио-рекламы

Требуются авторы для сценариев рекламы на радио. Исключительно - с опытом работы и обязательно - с адекватными ценами, без короны на голове. Просто хорошие, исполнительные, качественные специалисты, которые знают свою работу и не задирают цены выше головы.

Пожалуйста, пишите свои заявки только здесь, в вакансии (не ЛС и не скайп) и напишите:

1) примеры своих сценариев для радио-рекламы

2) стоимость работы

Спасибо!