Рерайтер новостей (от 5 до 25 новостей в день)

Требуется рерайтер новостей. Минимальная нагрузка - по 5 новостей в день + по 2 в выходные дни.

Необходимо: доступность в рабочее время с 11 до 18-20 часов.

Обязательна грамотность и понимание, что такое новости и почему нельзя сдать текст новости через сутки после его заказа.

Пишите ваши расценки за 1 тысячу знаков.

Оплата ежедневно на карту сб или яндекс-деньги.