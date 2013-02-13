Рерайт рубрик

Необходимо сделать рерайт описаний товаров этого раздела: http://www.chinafon.ru/category_145.html указывайте пожалуйста цену за всю работу (+\-)
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