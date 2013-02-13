IT-тексты на английском

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Уважаемые копирайтеры!
Необходимо написание статей на английском на блог IT-тематики. Возможны сравнения сервисов и платформ, стартапы, ПО.
В заявке указывайте возможную цену за тысячу знаков и ссылки на подобные работы.
Благодарю.
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