IT-тексты на английском

Доброго дня Нужно писать обзоры тех или иных заведений, тех или иных товаров, продуктов, клубов. Все исходники без труда находятся в сети, лично все проверяла. Оплата 1$ за тысячу символов (WMZ) или ЯД/Киви (по курсу Нац. ...