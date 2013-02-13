Необходимо написать 3 СЕО статьи

Требуется рерайтер новостей. Минимальная нагрузка - по 5 новостей в день + по 2 в выходные дни. Необходимо: доступность в рабочее время с 11 до 18-20 часов. Обязательна грамотность и понимание, что такое новости и почему ...
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Необходимо создать 3 СЕО статьи на темы
Разработка сайтов(изготовление сайтов, заказать сайт)
Портфолио веб-мастера
Стоимость создания сайта
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