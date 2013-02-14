Сообщения в соц. сети, форумы, твиттер

КопирайтингЗакрыт2 заявки148 просмотров
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Бюджет по договоренности

Постинг в соц. сети, форумы, твиттер.

Нужен человек для развития групп в фб и вк.

Также, нужно будет периодически постить на форумы, в твиттер.

Контент будет тематический – андроид, устройства, разработка программ для него и т.д.

Жду ваши предложения по сотрудничеству:

* тип оплаты – фиксированная оплата за неделю\месяц, сдельная, ваш вариант.

* размер оплаты

Опыт подобной работы желателен.

Если возможно, давайте ссылку на проекты, которые вели\ведете.

11 лет назад
cyrusmith
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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