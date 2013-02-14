Сообщения в соц. сети, форумы, твиттер

Требуется рерайтер новостей. Минимальная нагрузка - по 5 новостей в день + по 2 в выходные дни. Необходимо: доступность в рабочее время с 11 до 18-20 часов. Обязательна грамотность и понимание, что такое новости и почему ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бюджет по договоренности
Постинг в соц. сети, форумы, твиттер.
Нужен человек для развития групп в фб и вк.
Также, нужно будет периодически постить на форумы, в твиттер.
Контент будет тематический – андроид, устройства, разработка программ для него и т.д.
Жду ваши предложения по сотрудничеству:
* тип оплаты – фиксированная оплата за неделю\месяц, сдельная, ваш вариант.
* размер оплаты
Опыт подобной работы желателен.
Если возможно, давайте ссылку на проекты, которые вели\ведете.
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