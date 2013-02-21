Рерайтинг описания товаров

КопирайтингЗавершен42 заявки367 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен качественный рерайтинг описания товаров

11 лет назад
irinairinina
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранные исполнители
Olusya_Li
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$500
10 дней
Ольга отличный специалист. Все сделано на высшем уровне и в нужные сроки. Кроме того, легка в общении и хороший человек. Рекомендую.
С Ириной очень приятно работать и легко общаться.Оплата готового заказа всегда сразу, без задержек.С удовольствием продолжу сотрудничество с таким работодателем.
DArinika
Ирина 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$80
12 дней
Спасибо Ирине! Ирина отличный исполнитель. Текст написан хорошо, интересно, в срок, есть стиль. Рекомендую.
Очень приятная в общении. Она всегда четко формулирует задачи и своевременно отвечает на возникшие в ходе работы вопросы, дает консультации, своевременно оплачивает работу. Очень рада работать с Ириной.
  • Похожие заказы

  • Рерайтер новостей (от 5 до 25 новостей в день)

    Требуется рерайтер новостей. Минимальная нагрузка - по 5 новостей в день + по 2 в выходные дни. Необходимо: доступность в рабочее время с 11 до 18-20 часов. Обязательна грамотность и понимание, что такое новости и почему ...

    Копирайтинг56 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать пресс-релиз

    Добрый день, Нужно написать пресс-релиз по случаю прихода в Россию нового бренда. Бренд японский. Товар повседневного использования, ничего сложного в товаре нет. Пожелания к исполнителю(по убыванию приоритетности): *иметь подтвержденный опыт написания пресс-релизов, которые были размещены *опыт работы pr-менеджером, поскольку ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Журналисты и верстальщики (Разработка журнала)

    Для разработки журнала требуются несколько человек, которые смогут в команде фрилансеров работать над проектом. ----------------- Задача для журналистов: Раз в месяц зарубежом будет выходить русско-язычный журнал на тематику шоубизнеса, мира музыки, театров, культуры и других подобных тем. ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Авторы сценариев для радио-рекламы

    Требуются авторы для сценариев рекламы на радио. Исключительно - с опытом работы и обязательно - с адекватными ценами, без короны на голове. Просто хорошие, исполнительные, качественные специалисты, которые знают свою работу и не задирают цены ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • IT-тексты на английском

    Уважаемые копирайтеры! Необходимо написание статей на английском на блог IT-тематики. Возможны сравнения сервисов и платформ, стартапы, ПО. В заявке указывайте возможную цену за тысячу знаков и ссылки на подобные работы. Благодарю.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт описаний

    Необходимо сделать рерайт описаний товаров этого раздела: http://www.chinafon.ru/category_145.html указывайте пожалуйста цену за всю работу (+\-)

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад