Требуется копирайтер/рерайтер

$500
КопирайтингЗакрыт26 заявок502 просмотра
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Требуется копирайтер или рерайтер. Необходимо переработать или написать статью(ваш выбор) на тему Язык Java, уникальность должна быть минимум 90%

Исходный текст прикрепляю. Оплата от 30 рублей/1000 символов. Статей всегда будет много - работа найдется в любое время. Минимум 2000 знаков

11 лет назад
platinumsemen
Семен 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв(-1)
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