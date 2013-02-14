Требуется копирайтер/рерайтер

Бюджет по договоренности Постинг в соц. сети, форумы, твиттер. Нужен человек для развития групп в фб и вк. Также, нужно будет периодически постить на форумы, в твиттер. Контент будет тематический – андроид, устройства, разработка программ для него ...
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Требуется копирайтер или рерайтер. Необходимо переработать или написать статью(ваш выбор) на тему Язык Java, уникальность должна быть минимум 90%
Исходный текст прикрепляю. Оплата от 30 рублей/1000 символов. Статей всегда будет много - работа найдется в любое время. Минимум 2000 знаков
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