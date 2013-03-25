5 текстов по 2000 зн. про суши, роллы, доставку

$50
КопирайтингЗавершен16 заявок176 просмотров
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Для сайта нужно написать качественные тексты по 2000 знаков в среднем.

Тематика: суши, роллы, японская еда с доставкой.

Нужен человек с рейтингом, хорошими отзывами, опытом и приемлемыми ценами.

Оставляйте цену за всю работу и примерный срок реализации.

Возможна предоплата(30%) или СБС (по желанию)

Ключевые слова предоставлю.

Огромная просьба не писать мне в Skype, ICQ и прочие, я сам свяжусь с интересующими исполнителями, спасибо.

11 лет назад
Proffdesign
Александр 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
natulya211183
Наталья 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$35
3 дня
Хорошие результаты работы, рекомендую.
Рекомендую работодателя, как ответственного, умеющего поставить задачу, своевременно производящего оплату.
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