5 текстов по 2000 зн. про суши, роллы, доставку

Для сайта нужно написать качественные тексты по 2000 знаков в среднем.

Тематика: суши, роллы, японская еда с доставкой.

Нужен человек с рейтингом, хорошими отзывами, опытом и приемлемыми ценами.

Оставляйте цену за всю работу и примерный срок реализации.

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Ключевые слова предоставлю.

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