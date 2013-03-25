5 текстов по 2000 зн. про суши, роллы, доставку

Требуется рерайтер новостей. Минимальная нагрузка - по 5 новостей в день + по 2 в выходные дни. Необходимо: доступность в рабочее время с 11 до 18-20 часов. Обязательна грамотность и понимание, что такое новости и почему ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта нужно написать качественные тексты по 2000 знаков в среднем.
Тематика: суши, роллы, японская еда с доставкой.
Нужен человек с рейтингом, хорошими отзывами, опытом и приемлемыми ценами.
Оставляйте цену за всю работу и примерный срок реализации.
Возможна предоплата(30%) или СБС (по желанию)
Ключевые слова предоставлю.
Огромная просьба не писать мне в Skype, ICQ и прочие, я сам свяжусь с интересующими исполнителями, спасибо.
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