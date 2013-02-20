Копирайтинг. Юридические документы, сделки. 30-60к

Необходимо написать грамотную статью по установке Windows XP с флешки. Двумя способами один без применения программы Winto flash так сказать ручками создать флешку с включением sata драйверов. И описать второй способ при помощи программы WINto ...
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Копирайтинг. Юридические документы, сделки. 30-60кзн.
Краткое ТЗ:
Копирайтинг по регистрации сделок с недвижимостью, юридическая тематика.
Надо подготовить вдумчивый, продающий услугу регистрации сделок, миксовый с двух интернет-проектов минимал-рекопирайтинг.
Чем меньшим кол-вом знаков будет описан раздел, тем лучше, за это доплачу. Концепция минимализма. Ибо никто ничего не читает. Задача проекта - звонки и заказ услуг, консультаций.
Общее ожидаемое кол-во знаков не менее 30 и не более 60 тыс., из них до 20к рерайта новостей.
Оплата: от 2500 до 7500 руб./ проект, с учётом бонуса. И зависит от выбранного исполнителя, качества материала, трудозатрат на доведение контента до уровня, когда он готов к публикации. Не следует предлагать бюджет под предел лимита, это не повысит Ваши шансы на выбор в качестве исполнителя по проекту.
В предложении на тендер: бюджет за 1к, всего за проект, сроки, комментируем по профилю и проекту.
Не рассматриваются кандидаты без понимания темы и не желающие в неё вникать, младше 25 лет, с опытом менее года в копирайтинге, без наличия минимум 5 работ в портфеле и 10 отзывов. Но если уверены, что сделаете качественно - комментируйте, бывают приятные исключения.
Полное ТЗ во вложении.
Заявки скрыты.
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