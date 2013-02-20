Копирайтинг. Юридические документы, сделки. 30-60к

$241
КопирайтингЗавершен1 заявка134 просмотра
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Копирайтинг. Юридические документы, сделки. 30-60кзн.

Краткое ТЗ:

Копирайтинг по регистрации сделок с недвижимостью, юридическая тематика.

Надо подготовить вдумчивый, продающий услугу регистрации сделок, миксовый с двух интернет-проектов минимал-рекопирайтинг.

Чем меньшим кол-вом знаков будет описан раздел, тем лучше, за это доплачу. Концепция минимализма. Ибо никто ничего не читает. Задача проекта - звонки и заказ услуг, консультаций.

Общее ожидаемое кол-во знаков не менее 30 и не более 60 тыс., из них до 20к рерайта новостей.

Оплата: от 2500 до 7500 руб./ проект, с учётом бонуса. И зависит от выбранного исполнителя, качества материала, трудозатрат на доведение контента до уровня, когда он готов к публикации. Не следует предлагать бюджет под предел лимита, это не повысит Ваши шансы на выбор в качестве исполнителя по проекту.

В предложении на тендер: бюджет за 1к, всего за проект, сроки, комментируем по профилю и проекту.

Не рассматриваются кандидаты без понимания темы и не желающие в неё вникать, младше 25 лет, с опытом менее года в копирайтинге, без наличия минимум 5 работ в портфеле и 10 отзывов. Но если уверены, что сделаете качественно - комментируйте, бывают приятные исключения.

Полное ТЗ во вложении.

Заявки скрыты.

11 лет назад
5050482
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
k0rya
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$110
7 дней
Работа Татьяной была выполнена в заданные сроки. Сдавалась поэтапно. Всё понравилось, великолепное знание тематики. И были учтены пожелания по лайтовости текстов, их понятности и простоте для масс граждан ;) Продолжаем сотрудничество.
Благодарю Александра за приятное сотрудничество!
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