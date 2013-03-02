Нужно написать 60 уникальных статей для сайта

Требуется написать 60 уникальных (по крайней мере рерайт) статей на строительную тематику для сайта habez-gips.ru На сайт эти новости будут публиковаться по 5 штук в месяц, то есть работа на год. Тексты должны быть грамотно написаны. Если будет цена-качество, то оплачиваю сразу за 30 статей, то есть на полгода. Возможен, как вариант, и оплата сразу всех 60 статей после представления тем и выставления Вами оптовой цены за все статьи сразу. Жду Ваших вариантов.