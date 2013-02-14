Подготовить презентацию

Всем привет. Что мне нужно: описания игровых автоматов. В среднем, 1,5–2 тыс. зн. без пробелов. Желательно, конечно, чтобы вы имели представление об игровых автоматов. Но я, если что, объясню непонятные вещи. Когда нужно: как можно быстрее. Что плачу: ...