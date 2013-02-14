Требуются авторы на тему мотоэкипировки (рерайт)

Нужно сделать РЕРАЙТ описаний товаров (мотоэкипировка) для интернет-магазина.

Оплата 45 рублей за 1 000 символов с пробелами.

Всего будет около 200 товаров.

Объем каждого описания в среднем 500-700 пикселей.

К задаче нужно будет приступить с понедельника следующей недели (с 18 февраля).

Над задачей будут работать 2-3 автора в течение двух недель (в зависимости от загруженности авторов).

Требования:

- интерес к мото-тематике;

- грамотный русский язык;

- наличие свободного времени в течение ближайших двух недель;

- ответственность;

- исполнительность.

Если Вы соответствуете вышеперечисленным требованиям и хотите работать с нами, то присылайте краткую информацию о себе и пример Вашей статьи на спортивную или авто тематику. Также укажите, какое количество символов в день Вы сможете писать. Всё это присылайте ТОЛЬКО на почту: [email protected]