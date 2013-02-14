Текст на главную страницу и несколько статей

КопирайтингЗакрыт35 заявок319 просмотров
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Добрый день уважаемые коллеги.

Есть необходимость написания текстов для сайта компании, устанавливающей натяжные потолки.

Сроки особо не поджимают.

Жду ваших предложений.

11 лет назад
tehnogorod
Артем 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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