Качественные статьи по налогам физических лиц

Требуется написать около 50-100 статей (по несколько тысяч символов), связанных с налоговыми вычетами. По каждой статье мы предоставим тему, идею статьи и материалы, на которые нужно опираться.

Качество статей должно быть очень высокое (с точки зрения стиля и юридических аспектов). В связи с этим нужно иметь представление о налогах и вычетах для физических лиц или хорошую базу в юридической/налоговой области.

В качестве тестового задания будет предоставлено описание двух статей. Тестовое задание полностью оплатится (по согласованной цене).