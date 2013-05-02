Тексты на компьютерную тематику на английском

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Закрыт4 заявки181 просмотр

Мы собираемся проводить email рассылку для пользователей компании по разработке софта.

В этих письмах будут давать советы по оптимизщации компьютера.

Сейчас написано 11 советов, а всего их должно быть 24.

Нужно написать оставшиеся 13.

В приложенном файле находится список советов и список тех советов,

которые нужно сделать. В табе "Готовность" сделанные пункты отмечены

зеленым. Красным отмечены пункты, которые нужно делать в самую последнюю

очередь.

Так же в приложенном файле я добавляю примеры того, что сделано.

Основные моменты:

- Мы пишем от первого лица инженера компании (Nataly), обращаясь к

аудитории. В начале письма идет введение, почему на этой неделе был

выбран этот совет, зачем он, а далее собственно описание совета - для

Windows7 и Windows XP англ. В конце мы советуем воспользоваться

программой TweakBit, если она может автоматизировать весь ручной

процесс, или делать это по расписанию.

После просмотров примеров должно стать понятнее.

Примерный общим обьем контента - 13-20к символов.

12 лет назад
yoora
Юрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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