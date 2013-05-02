Рерайтинг дипломной работы

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Закрыт16 заявок202 просмотра

Есть дипломная работа 89000 слов, которая находится в базе "антиплагиат.вуз". Необходим рерайт для повторной сдачи с минимальным процентом заимствования. Бюджет обговаривается.

12 лет назад
sego89rus
Сергей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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