Уважаемые фрилансеры! Набираю несколько человек для постинга. Задача: необходимо написание небольших постов-отзывов в интернете с упоминанием акции на популярную бытовую технику. Оплата по переходам из ссылок в оставленных вами постах, 3 ...
SEO-статьи - производители автомобильных гаджетов.
Статьи будут писаться для раздела сайта ( http://www.maxishop.ru/manufacturer/ ). Это интернет-магазин, продающий автонавигаторы, видеорегистраторы, трекеры GPS, планшеты, навигационное ПО, телефоны и смартфоны (несколько брендов всего).
Производителей гораздо больше, чем на приведенной странице сайта.
Необходимо написать тексты примерно 2500-3000 знаков, в которых отразить коротенько и историю компании (если она есть) и основные направления деятельности, включив ключи с топа Вордстата.
Соответственно, в первую очередь, хотелось бы получить тексты по следующим производителям:
Roger - радиостанции, акб к радиостанциям
Motorola - радиостанции, акб к радиостанциям
JJ-Connect - эхолоты, радиостанции, металлоискатели, АКб к эхолотам JJ-Connect
АвтоФон - gps и gps/GLONASS трекеры (маячки)
Shturmann - навигаторы, видеорегистраторы, аксессуары к навигаторам и видеорегистраторам, навигационное ПО Shturmann
ParkCity - радар-детекторы
Мирком - навигационные блоки Мирком М500
Prestigio - навигаторы, планшетные компьютеры, смартфоны (мобильные телефоны), электронные книги
Garmin - навигаторы портативные и автомобильные
ACV - видеорегистраторы, навигаторы
Навител - навигаторы, навигационное ПО Навител
TeXet - навигаторы, видеорегистраторы, мобильые телефоны, смартфоны
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