SEO-статьи - производители автомобильных гаджетов.

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Закрыт1 заявка103 просмотра

Статьи будут писаться для раздела сайта ( http://www.maxishop.ru/manufacturer/ ). Это интернет-магазин, продающий автонавигаторы, видеорегистраторы, трекеры GPS, планшеты, навигационное ПО, телефоны и смартфоны (несколько брендов всего).

Производителей гораздо больше, чем на приведенной странице сайта.

Необходимо написать тексты примерно 2500-3000 знаков, в которых отразить коротенько и историю компании (если она есть) и основные направления деятельности, включив ключи с топа Вордстата.

Соответственно, в первую очередь, хотелось бы получить тексты по следующим производителям:

Roger - радиостанции, акб к радиостанциям

Motorola - радиостанции, акб к радиостанциям

JJ-Connect - эхолоты, радиостанции, металлоискатели, АКб к эхолотам JJ-Connect

АвтоФон - gps и gps/GLONASS трекеры (маячки)

Shturmann - навигаторы, видеорегистраторы, аксессуары к навигаторам и видеорегистраторам, навигационное ПО Shturmann

ParkCity - радар-детекторы

Мирком - навигационные блоки Мирком М500

Prestigio - навигаторы, планшетные компьютеры, смартфоны (мобильные телефоны), электронные книги

Garmin - навигаторы портативные и автомобильные

ACV - видеорегистраторы, навигаторы

Навител - навигаторы, навигационное ПО Навител

TeXet - навигаторы, видеорегистраторы, мобильые телефоны, смартфоны

12 лет назад
StepanovAndrey
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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