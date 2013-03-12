Oriental

Ирина Безверхова Oriental

 
44 годаРоссия/Томск
11 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
SMM-менеджер

Разработка SMM-стратегии (для свадебного проекта в VK, магазина элитного кофе в Instagram, марафона для похудения в Одноклассники);

Разработка контент-планов;

Написание лонгридов, постов;

Создание визуалов, аватаров, обложек;

Анализ конкурентов;

Настройка таргетированной рекламы для VКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники;

Работа с сервисами TargetHunter, LiveDune,Popsters.

Лонгрид

  • SEO-специалист по побдору семантического ядра

    Требуется специалист для оптимизации статей на сайте. Обязанности: 1.Анализ ключевых слов, частота, плотность в тексте; 2. Подбор ключевых запросов для каждой статьи, заполнение блока SEO (title, descripchion); 3. Составление семантического ядра проекта; 4. Подбор заголовков и подразделов основных статей; 5. ...

    WordPressСтатьи для сайтаСемантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Цикл статей

    Здравствуйте, уважаемые райтеры. Мне необходимо 10 статей про индикатор OsMA. Требования к исполнителю: 1. Грамотность; 2. Владение тематикой Форекс. 3. Талант выдерживать сроки и не пропадать, получив заказ на пару недель. Стоимость - от 60 рублей за 1000 б/п.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программист на vBulletin 4.2

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! На крупный портал программист для форума, форум на движке vBulletin 4.2. Требования к соискателям: - Опыт работы с vBulletin 4.2; - Умение общаться с НЕпрограммистами, объяснять им варианты решения возникающих проблем; - Знание vBulletin 4.2, опыт ...

    Битрикс
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программист на WordPress

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! На крупный портал требуется программист, свободно разбирающейся во всех аспектах работы с Wordpress. Требования к соискателям: - Опыт работы с Wordpress; - Умение общаться с НЕпрограммистами, объяснять им варианты решения возникающих проблем; - Быстрое реагирование на создаваемое ...

    WordPressБитрикс
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переводчик на тему финансов и форекс

    Уважаемые райтеры! Требуется переводчик финансовых новостей, тематики форекс. Требования к переводу новостей: Текст новости должен быть уникальным и грамотным, объем до 1500 знаков б/п максимум. Не машинный перевод или гугл-переводчик. Новости необходимы ежедневно. Делать перевод надо с англоязычных ...

    WordPress
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайтеры, переводчики, аналитики по FOREX

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Развивающемуся FOREX проекту необходимы райтеры, переводчики и аналитики по FOREX. Стоимость работ - договорная, от 50 руб. за 1000 б/п в зависимости от качества материала. Опыт и примеры работ - это ключевой ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • СЕО-специалист для консультаций по продвижению

    Здравствуйте! На сайт ForexLab.ru требуется грамотный специалист по продвижению и СЕО. Наш сайт крупный и достаточно популярный, но посещаемость низкая для такого проекта. Нужно что-то менять в процессе и для этого нуже толковый консультант. ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исполнитель для публикации анонсов сайта

    $32

    Здравствуйте! Необходим человек, способный публиковать анонсы и материалы в соцсетях - ВК, Однокласники, Facebook. Раз в неделю нужно делать публикации материалов, которые вам будут присылать. Вы предоставляете ссылки на опубликованные материалы. Оплата раз в месяц - 500 ...

    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстальщик для создания электронного журнала pdf

    $56

    Здравствуйте! Необходим верстальщик для создания электронного журнала в формате pdf. Журнал выходит один раз в месяц. Задачи: Сверстать журнал из полученных текстовых материалов; Поставить изображения к статьям; Добавить необходимые ссылки; Умение работать с таблицами и графиками; Минимальные навыки дизайнера для оформления статей ...

    Верстка полиграфии13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтеры материалов по FOREX

    Здравствуйте, уважаемые райтеры! Мне трейдуется два постоянных исполнителя на рерайты по тематике FOREX. Подробнее о заданиях: - Создание описаний к вебинарам. Вам необходимо посмотреть вебинар по трейдингу и сделать для него уникальное описание на 1500 знаков без ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать иконки

    Здравствуйте! Мне необходим грамотный дизайнер, способный сделать несколько иконок для советников форекс, скриптов и индикаторов. Если есть опыт работы с тематикой форекс, то вам будет проще что-то придумать. Изображения ко всем должны быть в одном ...

    Иконки и Пиксель-арт11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исполнитель для записи и публикации видео с ютуба

    Здравствуйте! мне нужен человек, способный записывать видео с ютуба и выкладывать его на сайт. Видео - это записи вебинраров по теме Форекс. Также делать для них небольшие описания, объемом до 1500 знаков б/п. Плата за ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад