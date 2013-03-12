Требуется специалист для оптимизации статей на сайте. Обязанности: 1.Анализ ключевых слов, частота, плотность в тексте; 2. Подбор ключевых запросов для каждой статьи, заполнение блока SEO (title, descripchion); 3. Составление семантического ядра проекта; 4. Подбор заголовков и подразделов основных статей; 5. ...
Разработка SMM-стратегии (для свадебного проекта в VK, магазина элитного кофе в Instagram, марафона для похудения в Одноклассники);
Разработка контент-планов;
Написание лонгридов, постов;
Создание визуалов, аватаров, обложек;
Анализ конкурентов;
Настройка таргетированной рекламы для VКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники;
Работа с сервисами TargetHunter, LiveDune,Popsters.
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