Статьи о грузовых подъемниках

Нужно 2 статьи.

1. О преимуществе шахтных грузовых подъемниках при выборе грузоподъемных устройств для оптимизации работы многоуровневых (многоэтажных) складов.

2. Простейшее грузоподъемное устройство поднимающее до 300 кг при использовании в строительстве и (или) в частном доме с подвалом.

Даю ссылку на сайт для понимания назначения текста http://prompto.ru/

Можно 1000 знаков, можно и 2000,если не уложитесь.