Требования: 1) Грамотный русский язык. 2) Опыт работы. 3) Объемы - от 10 000 знаков без пробелов в день. Гарантируем постоянную загруженность без перебоев. Темы самые разные, ...
Статьи о грузовых подъемниках
Нужно 2 статьи.
1. О преимуществе шахтных грузовых подъемниках при выборе грузоподъемных устройств для оптимизации работы многоуровневых (многоэтажных) складов.
2. Простейшее грузоподъемное устройство поднимающее до 300 кг при использовании в строительстве и (или) в частном доме с подвалом.
Даю ссылку на сайт для понимания назначения текста http://prompto.ru/
Можно 1000 знаков, можно и 2000,если не уложитесь.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг25 заявокЗакрыт12 лет назад
Техническое задание: Я даю ключевое слово, Ваша задача найти исходник, сделать рерайт, вставить ключ и выделить его. Статьи должны быть написаны 12 шрифтом. Ключи не сложные, за такую работу плачу 2$ – ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Уважаемые фрилансеры! Набираю несколько человек для постинга. Задача: необходимо написание небольших постов-отзывов в интернете с упоминанием акции на популярную бытовую технику. Оплата по переходам из ссылок в оставленных вами постах, 3 ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Мы собираемся проводить email рассылку для пользователей компании по разработке софта. В этих письмах будут давать советы по оптимизщации компьютера. Сейчас написано 11 советов, а всего их должно быть 24. Нужно ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тема - контекстная реклама. Нужен, человек который уже не одну статью написал по этой тематике. Нужен профессионал по написанию статей по контекстной рекламе и SEO продвижению. Бриф во вложении. Прошу внимательно с ним ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть дипломная работа 89000 слов, которая находится в базе "антиплагиат.вуз". Необходим рерайт для повторной сдачи с минимальным процентом заимствования. Бюджет обговаривается.Копирайтинг16 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется описать 30 разделов сайта компьютерной помощи http://pchelp.zp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2 Размер одного описания 1500-2000 символов.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Ищу грамотных копирайтеров/рерайтеров, которые могут писать на любые темы, а главное качественно. Плачу не много, но работ есть всегда, оплата вебмани, яндекс-деньги, как угодно. Жду предложений!Копирайтинг52 заявкиЗакрыт12 лет назад