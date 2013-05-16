На главной странице сайта http://kindcat.ru/ планируется добавление категорий: -Депиляция -Туалетные воды -Аксессуары Это пойдёт между 2й и 3й строчкой. Ещё нужно подобрать картинки для под категорий. 1. Деткам ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо отредактировать фото близкого человека для памятника. Нужно сделать черно-белое фото в овале и убрать с фотографии тень слева. И справа в районе уха волосы и поэтому размыто, необходимо сделать более четко.Обработка фотографий6 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать статьи для интернет-магазина по продаже эко-косметики.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно 2 статьи. 1. О преимуществе шахтных грузовых подъемниках при выборе грузоподъемных устройств для оптимизации работы многоуровневых (многоэтажных) складов. 2. Простейшее грузоподъемное устройство поднимающее до 300 кг при использовании в строительстве ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
12 лет назад
Очень довольна сотрудничеством с Олесей. Порадовали интересная тема, четкая, детально поставленная задача и достойная оплата. Надеюсь на продолжение сотрудничества и рекомендую Олесю как замечательного заказчика!
Ответный отзыв
Статьи о косметических брендах. Быстро, качественно, индивидуально. Мне очень понравилось работать с Надеждой. Обязательно буду продолжать сотрудничество. Олеся. kindcat.ru/