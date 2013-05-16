Olessia_

Олеся Olessia_

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Подобрать фото для категорий товаров

    На главной странице сайта http://kindcat.ru/ планируется добавление категорий: -Депиляция -Туалетные воды -Аксессуары Это пойдёт между 2й и 3й строчкой. Ещё нужно подобрать картинки для под категорий. 1. Деткам ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отредактировать фото

    Необходимо отредактировать фото близкого человека для памятника. Нужно сделать черно-белое фото в овале и убрать с фотографии тень слева. И справа в районе уха волосы и поэтому размыто, необходимо сделать более четко.

    Обработка фотографий6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Статьи о грузовых подъемниках

    Нужно 2 статьи. 1. О преимуществе шахтных грузовых подъемниках при выборе грузоподъемных устройств для оптимизации работы многоуровневых (многоэтажных) складов. 2. Простейшее грузоподъемное устройство поднимающее до 300 кг при использовании в строительстве ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

alvarez
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Статьи о брендах
Очень довольна сотрудничеством с Олесей. Порадовали интересная тема, четкая, детально поставленная задача и достойная оплата. Надеюсь на продолжение сотрудничества и рекомендую Олесю как замечательного заказчика!
Статьи о косметических брендах. Быстро, качественно, индивидуально. Мне очень понравилось работать с Надеждой. Обязательно буду продолжать сотрудничество. Олеся. kindcat.ru/
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