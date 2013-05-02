Копирайтер для web-студии

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Закрыт10 заявок354 просмотра

Для написания seo-текстов необходим копирайтер.

Требования:

- умение писать продающие тексты

- умение гармонично включать ключевые слова в текст

- легкость и ясность изложения мысли

- грамотность

- высокая скорость создания текстов

Условия:

- Заказы регулярные, 1-2 раза в неделю

- Оплата 30 руб. за 1000 знаков через Вебмани или Киви-кошелек

12 лет назад
Erfolg7
45 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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