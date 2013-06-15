Требования: 1) Грамотный русский язык. 2) Опыт работы. 3) Объемы - от 10 000 знаков без пробелов в день. Гарантируем постоянную загруженность без перебоев. Темы самые разные, ...
Написание статьи
Написать статью, что меня привлекает в Черногории, для участия в конкурсе
http://realmonte.net/contest-summer-in-montenegro
Оплата 150 WMR
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