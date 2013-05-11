Тексты для сайта "эвакуация автотранспорта"

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Завершен16 заявок281 просмотр

Нужны оригинальные тексты для службы эвакуации транспорта. 118 штук (населенных пунктов) по 200-250 слов каждый.

Цена-сроки?

12 лет назад
viz551
Роман 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

elena24
Елена 
50 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$10
10 дней
Работа сделана в срок и качественно. На совете фирмы решено присвоить звание "Умничка". Спасибо Елена, успехов)
Спасибо за сотрудничество. Приятно работать с ответственным заказчиком, который точно формулирует задание, быстро его проверяет и оплачивает.
UniqueInfo
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$360
7 дней
Доволен сотрудничеством. Получил именно то, что хотел. Спасибо!...)
Все отлично. Роман - прекрасный заказчик, приятный в общении и с хорошим чувством юмора). Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

elena24
Елена 
50 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
UniqueInfo
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад

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