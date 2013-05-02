Написать статью, что меня привлекает в Черногории, для участия в конкурсе http://realmonte.net/contest-summer-in-montenegro Оплата 150 WMR
Продающий текст от профи
Нужно написать несколько небольших продающих текстов для одностраничника, связанных с редактированием фото.
Ищу профессионала, который чувствует ЦА, их потребности, знает, как все это преподнести словами. Обязательно примеры работ, сайтов на которые ваши тексты. До 300 руб за 1000 зн.
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