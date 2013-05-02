Написать отзыв на яндекс-маркете

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Закрыт5 заявок170 просмотров

Требуется написание отзывов про работу интернет-магазинов. Работа для пользователей, имеющих почту на яндекс-маркете. Стоимость 1 отзыва 30 руб. Более подробно пишите в проект или в ЛС.

12 лет назад
Rumelon
Роман 
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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