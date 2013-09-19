Письмо Avon

Добрый день! Маленький срочный проект!

Необходимо написать письмо- приглашение стать представителем и получить подарок, сделать заказ, ссылку на наш сайт(infoavon.ru) и прочее.

Так же в письме необходимо упомянуть группу http://vk.com/infoavon, и то что в ней будет много интересных комиксов про жизнь работников avon.

Объем а ваше усмотрение, но текст должен зазывать! Так чтобы захотелось снова стать представителем!

Письмо предназначается бывшим представителям, которым может быть интересно стать ими вновь.

Оплату буду производить в WMR.