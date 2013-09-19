Письмо Avon

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Маленький срочный проект!
Необходимо написать письмо- приглашение стать представителем и получить подарок, сделать заказ, ссылку на наш сайт(infoavon.ru) и прочее.
Так же в письме необходимо упомянуть группу http://vk.com/infoavon, и то что в ней будет много интересных комиксов про жизнь работников avon.
Объем а ваше усмотрение, но текст должен зазывать! Так чтобы захотелось снова стать представителем!
Письмо предназначается бывшим представителям, которым может быть интересно стать ими вновь.
Оплату буду производить в WMR.
10 лет назад
Виталий tomminuker
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
10 лет назад
$4
1 день
Работать с Еленой - одно удовольствие. Все выполнено в срок, тексты очень грамотные, написанные со знанием дела! Сотрудничаем дальше.
Спасибо большое за приятное сотрудничество, профессиональное доверие, быструю проверку и оплату! Всегда рада работе с Вами!