Текст для главной страницы сайта

Для сайта приборостроительной тематики требуется копирайтер. Мы предоставляем описание, который нужно отрерайтить, а так же техническую информацию по прибору. От вас требуется 1000-1500 знаков внятного, грамотного текста к каждой карточке. Карточек очень много, около двух ...