Текст для главной страницы сайта

$10
КопирайтингЗавершен5 заявок149 просмотров
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Требуется написать текст для главной страницы сайта - Студия спортивных танцев "Фантазия" (г. Омск). Информации о студии практически нет, нужно найти в интернете то, что иметься и разбавить это общей информацией о спортивных бальных танцах. Размер текста 2500-3000 символов б/п. Текст должен быть привлекательный и максимально информативным, предназначение - привлечь новых клиентов.

10 лет назад
Kirilqa
Кирилл 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
annnNET
Анна 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
4 отзыва
10 лет назад
$10
2 дня
Работал с Анной, с работой справилась на отлично, очень доволен полученным результатом. Обязательно буду обращаться еще.
Было очень приятно поработать с Кириллом. Спасибо за очень быструю оплату. Буду рада поработать в дальнейшем.
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