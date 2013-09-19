Автор статей на тематику "Фитнес и диеты"

$250
КопирайтингЗакрыт21 заявка373 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества.

Цель: Написание интересных статей на темы касающиеся похудения и спорта.

Темы: правильное питание, диеты, упражнения, тренировки.

Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете), осведомлённость в данной тематике.

Пол — женский.

Просьба тем, кто очень загружен и не может писать 5 и более статей в неделю не беспокоить. Те, кто ищут временного заработка и не рассчитывают на долгосрочное сотрудничество — также.

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УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

Размер статьи: Размер от 3000 символов. В статье должны быть картинки, грамотно вставлены ключевые слова, не в ущерб информационной составляющей, без переспама.

Стоимость статьи: 3.2$ . Если вы напишете статью больше чем 3000 символов — стоимость останется прежней, необходимо уметь вкладывать смысловую нагрузку в ограниченное количество символов.

При меньших размерах статьи — 1500 символов — стоимость 2.1$. Но чаще будут именно размера 3000 символов.

Статьи должны отвечать на поставленные вопросы (ключевые слова). Написание текстов подобного типа: " информацию о *ключевое слово* вы можете найти на просторах Интернета или в профильной литературе“ оплачиваться не будет. Тексты не должны быть серыми и пустыми. Тексты должны быть написаны так, чтобы их хотелось читать, а не уйти со страницы после первого абзаца. Статьи должны быть структурированы, разделены на логические блоки.

При выполнении объема работ 15 и более статей в неделю — доплата 10%.

При нарушении оговоренных сроков — штрафные санкции -20% за оплату.

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Тестовое сотрудничество — 1 статья (оплачиваемая). Если все хорошо — следующее тестовое сотрудничество — 5 статей. (также оплачиваемых)

Для грамотны, умеющих справляться с поставленными задачами копирайтеров, объем работы будет практически неограниченным.

Просьба сразу оставлять e-mail для контакта, если у Вас она не написана в профиле.

ЕСЛИ НЕТ E-MAIL АДРЕСА В ЗАЯВКЕ ИЛИ ПРОФИЛЕ — С ВАМИ НЕ СВЯЖУТСЯ

P.S. Просьба не тратить ваше и мое время впустую сообщениями — " буду писать за 5$ / 1000 знаков, я супер-профессионал». Цена за статью указана в сообщении и является окончательной.

10 лет назад
EugeneMir
Евгений 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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