Нужные комментарии

КопирайтингЗакрыт8 заявок184 просмотра
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Добрый день. Нужны комментарии на спортивный сайт, всего 3 шт с человека. В заявке указывайте сроки и цены, чтоб я могла выбрать вас исполнителем.

10 лет назад
Nikolinka
Ангелина 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
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